В МИД назвали количество погибших и пропавших без вести украинцев в Израиле

Из-за нападения ХАМАС на Израиль погибли три украинца. Кроме того, шесть считают пропавшими без вести. В настоящее время их поиском занимаются дипломаты в сотрудничестве с израильскими правоохранителями.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

"К сожалению, подтвердилась информация о гибели еще одного украинца. Таким образом, общее известное количество жертв среди граждан Украины — три человека", — говорится в его сообщении.

Кроме того, девять украинцев получили ранения. Пока информация об их состоянии и местах госпитализации уточняются. Среди травмированных есть ребенок — мальчик, спасшийся в Сдероте.

"Ребенок (Ред.) восстанавливается после успешной операции. Он находится на попечении посольства, ему предоставляется вся необходимая медицинская и психологическая поддержка", — говорится в сообщении.

В настоящее время около 700 украинцев не могут выехать из Израиля из-за отмененных авиарейсов. Кроме того, 170 украинцев заявили о желании эвакуироваться из сектора Газа.

Как сообщалось, в Израиле из-за нападения боевиков ХАМАС погибло уже более 1,2 тыс. человек. В свою очередь, издание Al Jazeera пишет о более чем 900 погибших людях в Секторе Газы и 21 погибшем на западном берегу Иордана.

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