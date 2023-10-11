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В МИД назвали количество погибших и пропавших без вести украинцев в Израиле

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2172
Время на прочтение
2 мин
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В МИД назвали количество погибших и пропавших без вести украинцев в Израиле

Израиль. / Фото: Associated Press

Девять украинцев ранены.

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Дата публикации
Просмотры
2172
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