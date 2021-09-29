В МИД официально сообщили, есть ли в Украины угроза отмены безвиза с ЕС

В МИД официально сообщили, есть ли в Украины угроза отмены безвиза с ЕС

Вопрос безвиза периодически возникает как в европейских, так и в украинских СМИ.

Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской Комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких угроз для такого решения нет.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии "Укринформу".

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По его словам, вопрос безвиза время от времени возникает как в европейской, так и в украинской медиа-среде.

"Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской Комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких причин для такого решения нет и не может быть", — отметил Николенко.

Он также напомнил что 4 августа Еврокомиссия опубликовала четвертый доклад об оценке выполнения требований визовой либерализации странами Западных Балкан и Восточного партнерства, в частности Украины. Анализировали 2020-й и первую половину 2021 года.

И в этом документе, как уточнил спикер МИД, содержится положительную оценку соблюдения Украиной критериев безвизового режима.

"Конечно, там были и рекомендации продолжить "домашнюю работу" для улучшения управления миграционными процессами и совершенствования антикоррупционного законодательства", — рассказал он.

Николенко отметил, что МИД Украины уже предложило отдельным странам-членам ЕС и Еврокомиссии провести консультации, чтобы разъяснить отдельные положения украинского законодательства. Такие экспертные консультации состоятся в ближайшее время.

Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые страны-участницы Евросоюза подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима для ряда третьих стран. В частности, Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан. Такой вопрос подняли через частые нарушения, поскольку граждане этих стран пользуются безвизовым режимом, чтобы незаконно проживать в ЕС и подавать необоснованные ходатайства об убежище.

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