В МИД официально сообщили, есть ли в Украины угроза отмены безвиза с ЕС

Вопрос безвиза периодически возникает как в европейских, так и в украинских СМИ.
Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской Комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких угроз для такого решения нет.
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии "Укринформу".
По его словам, вопрос безвиза время от времени возникает как в европейской, так и в украинской медиа-среде.
"Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской Комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких причин для такого решения нет и не может быть", — отметил Николенко.
Он также напомнил что 4 августа Еврокомиссия опубликовала четвертый доклад об оценке выполнения требований визовой либерализации странами Западных Балкан и Восточного партнерства, в частности Украины. Анализировали 2020-й и первую половину 2021 года.
И в этом документе, как уточнил спикер МИД, содержится положительную оценку соблюдения Украиной критериев безвизового режима.
"Конечно, там были и рекомендации продолжить "домашнюю работу" для улучшения управления миграционными процессами и совершенствования антикоррупционного законодательства", — рассказал он.
Николенко отметил, что МИД Украины уже предложило отдельным странам-членам ЕС и Еврокомиссии провести консультации, чтобы разъяснить отдельные положения украинского законодательства. Такие экспертные консультации состоятся в ближайшее время.
Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые страны-участницы Евросоюза подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима для ряда третьих стран. В частности, Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан. Такой вопрос подняли через частые нарушения, поскольку граждане этих стран пользуются безвизовым режимом, чтобы незаконно проживать в ЕС и подавать необоснованные ходатайства об убежище.