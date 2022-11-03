В МИД опровергли заявление Путина о "гарантиях" Украины относительно "зернового соглашения": детали

Украина не использовала и не планировала использовать зерновой коридор в военных целях, поэтому не давала никаких новых обязательств, которые бы выходили за пределы уже существующих в "зерновом соглашении".

В МИД Украины опровергли заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что Украина якобы предоставила какие-то гарантии по выполнению "зернового соглашения".

Об этом 3 ноября заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Владимир Путин заявил, что Россия решила разблокировать зерновое соглашение после предоставления Украиной "гарантий" о неиспользовании зернового коридора в военных целях", – рассказал Николенко.

Однако представитель МИД подчеркнул, что Украина не использовала и не планировала использовать зерновой коридор в военных целях. Николенко подчеркнул, что украинская сторона четко придерживается положений зернового соглашения.

"Напомню, что в рамках этого соглашения стороны обязались гарантировать безопасную и надежную среду функционирования зернового коридора. Украина никогда не подвергала зерновой маршрут опасности", — написал Николенко.

Кроме того, представитель министерства иностранных дел заявил, что "никаких новых обязательств, которые выходили бы за пределы уже существующих в зерновом соглашении, наше государство не брало".

По словам Николенко, Москва вернулась к зерновому соглашению благодаря активной дипломатии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступок. Возвращение России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция + решительные действия = результат", — подчеркнули в пресс-службе МИД и поблагодарили ООН и Турцию за лидерство для возобновления функционирования зернового коридора, играющего важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин прокомментировал возвращение России к "зерновому соглашению". Диктатор заявил, что якобы РФ получила гарантии, что Украина не будет уничтожать Черноморский флот с помощью гуманитарного коридора.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал такие заявления Кремля и заявил о поразительных изменениях: "252 дня назад Россия требовала гарантий безопасности от Соединенных Штатов Америки. После восьми месяцев российской так называемой "специальной операции" в Кремле требуют гарантий безопасности от Украины".