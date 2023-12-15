В МИД отреагировали на решение ЕС начать переговоры о вступлении

В Министерстве иностранных дел приветствовали историческое решение Европейского Совета об открытии переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз, принятое в Брюсселе 14 декабря.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина ожидает скорейшего начала подготовки Европейской Комиссией мандата на переговоры и аналитической оценки украинского законодательства (скрининга

"МИД Украины также приветствует достижения на саммите принципиального решения о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) размером 50 млрд. евро на 2024-2027 годы. Это четкий сигнал, что финансовая поддержка Украины со стороны Евросоюза продолжится. Ожидаем завершения всех необходимых юридических процедур в январе 2024 года, которые позволят быстрее получить соответствующее финансирование", — говорится в сообщении.

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Кроме того, он отметил, что 50 млрд. евро, которые будут выделены Евросоюзом для Украины, будут направлены, в частности, на поддержание макроэкономической стабильности, восстановление и модернизацию нашего государства, а также ускорение интеграции в ЕС.

"Важным также стало согласование 12-го пакета санкций ЕС против РФ. Украина давно работала вместе с партнерами над новым европейским санкционным пакетом, который будет способствовать закрытию для России лазейок для обхода санкций, а также будет уменьшать возможности дальнейшего финансирования российской военной машины", — добавил Кулеба. .

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ветировал пакет военной помощи Европейского Союза для Украины на 50 млрд евро. Он заявил, что разблокирует пакет, если блок выплатит Венгрии все замороженные средства.

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