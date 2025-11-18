В МИД отреагировали на сообщения о причастности украинцев к диверсиям в Польше

МИД Украины объяснило, почему подозрения против украинцев в Польше выгодны России

События, а именно повреждения пути на стратегическом участке Варшава-Люблин, связывающие польские службы с двумя гражданами Украины, является очередной попыткой России осуществлять гибридные атаки на страны Европы, используя людей с украинскими документами для прикрытия собственной деятельности.

Об этом МИД сообщил в комментарии, обнародованном 18 ноября.

По данным Варшавы, оба якобы действовали под руководством спецслужб Российской Федерации. Украинский МИД заявил, что принял во внимание обнародованные выводы польской стороны.

«Россия пытается переложить вину за свои преступления на украинцев. Мы убеждены, что наши партнеры ясно понимают: источником этих диверсий является именно РФ», — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что инцидент в Польше еще одно подтверждение ведения Россией широкомасштабной гибридной войны не только против Украины, но и против Европы и ее союзников. Цель Москвы, отмечают в МИДе, состоит в подрыве единства партнеров и дестабилизации ситуации безопасности.

Украина заявила о полной готовности сотрудничать с польскими стражами порядка и соответствующими структурами других государств-союзников. Речь идет как об установлении всех деталей инцидента и привлечении причастных к ответственности, так и о разработке совместных механизмов предотвращения подобных атак в будущем.

В МИД подчеркнули, что Киев и дальше будет координировать свои действия с Варшавой и партнерами для противодействия российской гибридной агрессии и укрепления общей безопасности.

Напомним, в Польше, близ села Жичин, на участке железной дороги было обнаружено значительное повреждение пути, что привело к остановке движения на важном сообщении Варшава-Люблин.

Позже премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не исключает диверсии.

А уже 18 ноября Туск сообщил, что к диверсиям на железной дороге причастны граждане Украины.

Позже польские власти назвали инцидент целенаправленным подрывом инфраструктуры и объявили о масштабных мерах по установлению исполнителей и заказчиков атаки.