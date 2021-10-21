В МИД отреагировали на задержание ветерана АТО в Греции, которого обвиняют в "тяжелых военных преступлениях"

В МИД отреагировали на задержание ветерана АТО в Греции, которого обвиняют в "тяжелых военных преступлениях"

22 октября адвокат планирует приехать в Афины.

В Греции задержали гражданина Украины, ветерана АТО Александра Радкевича на запрос Литвы. В Министерстве иностранных дел сообщили, что занимаются этим делом. 25 октября арестованного должны посетить консулы Украины.

Об этом сообщил прес-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

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По его словам, задержанному ветерану АТО предоставили украинской и греческого адвоката, условия содержания приемлемы. Украинские дипломаты держат с ним постоянную связь.

"Консульство Украины в Салониках занимается делом арестованного в Греции гражданина Украины на запрос другого европейского государства. Консулы поддержат с Украинской регулярную связь, он снабжен украинском и греческими адвокатами, условия его содержания приемлемые", — сказал Николенко.

Он добавил, 22 октября адвокат планирует приехать в Афины, который будет защищать интересы гражданина Украины во время рассмотрения прокуратурой Верховного суда Греции апелляционной жалобы на решение окружного прокурора региона Фракия.

"Мы настаиваем на объективном и беспристрастном рассмотрении дела с соблюдением законных прав украинского гражданина", — отметил Олег Николенко.

Напомним, в Греции задержали ветерана АТО. Александр был заочно приговорен по "делу 13 января". Речь идет о событиях зимы 1991 года, когда он присутствовал в Вильнюсе в январе 1991 года как военный советской армии. Литовская сторона обвиняет его в тяжелых военных преступлениях: убийство, бесчеловечное обращение, использование запрещенных методов ведения войны.

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