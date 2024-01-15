В МИД Польши призывают готовиться к возможной новой волне беженцев из Украины

По словам заместителя Анджея Шейна, российское наступление может привести к смещению фронта на Запад, что станет причиной появления в Польше еще миллионов украинцев.

В польском МИД призвали готовиться к возможной новой волне беженцев из Украины.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейн в интервью Rzeczpospolita.

"Мы не можем исключить, что российское наступление приведет к смещению фронта на Запад и приведет к тому, что в Польше появятся еще миллионы украинцев, в том числе преимущественно женщины и дети", — сказал министр.

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Шейна добавил, что польское общество должно быть готово к этому.

Польша стала активно помогать Украине с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Такая поддержка включала в себя как вооружение, так и гуманитарные вопросы, а также политические. Да, Польша приняла более миллиона беженцев из Украины. По данным пограничников, на 1 января 2024 года более 18 миллионов человек въехали в Польшу из Украины с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

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