В МИД предоставили подробности о возвращении H&M и сотрудничестве с международными брендами во время войны в Украине

Пять из шести магазинов должны возобновить работу в киевских ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall и во львовском Victoria Gardens. Однако в H&M еще не прокомментировали, какие именно магазины откроют первыми.

Украинские магазины H&M, которые 24 февраля 2022 приостановили работу на территории страны, заявили, что постепенно откроются с ноября 2023 года.

Об этом говорилось в соответствующем прессрелизе, опубликованном в День Независимости Украины на глобальном сайте H&M Group.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в свою очередь в комментарии The Village Украина рассказал о деталях переговоров и предстоящем открытии глобальных брендов в Украине.

В МИД сообщили, что с мая 2022 года Украина ведет переговоры с ведущими международными брендами по их возвращению. Речь идет об IKEA, H&M, Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear).

"Как один из наиболее успешных результатов могу привести пример прошлогоднего возвращения McDonald's. Это все происходит благодаря дипломатической работе и публичным кампаниям", – добавил Дмитрий Кулеба.

По его словам, возврат международных компаний усиливает экономику Украины, ведь это уплаченные налоги в государственный бюджет, новые рабочие места, аренда помещений, повышение спроса на рабочую и интеллектуальную силу, сервис.

"Это также сигнал уверенности в победе Украины и надежности партнерства с нашим государством", – отметил Кулеба.

В украинском офисе H&M подтверждают, что все переговоры проходят в тесном контакте с представителями власти.

"Наше намерение всегда заключалось в том, чтобы открыться снова, как только это позволит ситуация", – заявили представители бренда.

Окончательное решение принимает международный офис. В то же время, посольство Украины в Швеции уже продолжительное время ведет активную работу по возвращению этой компании.

"На этой неделе наши дипломаты в Стокгольме получили окончательное подтверждение, что украинские магазины H&M, закрытые в связи с полномасштабным вторжением России, начнут возобновлять работу уже в ноябре этого года", — добавил Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее глава МИД Кулеба объяснил, почему партнерам выгодно усилить ПВО Украины.

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