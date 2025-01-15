В МИД прокомментировали информацию, что на Украину давят для скорейшего завершения войны

Украина работает с союзниками над достижением справедливого и всеобъемлющего мира.

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что на Киев нет никакого давления на достижение скорейшего мирного соглашения с Москвой.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной в Киеве во вторник, 14 января, передает " Интерфакс-Украина ".

"Никакого давления на нас нет. Очень важно не манипулировать термином "мир". Мы говорим о всеобъемлющем, устойчивом, длительном мире для Украины. Это очень важно, и это нераздельное понимание справедливого мира", — сказал дипломат.

Он заявил, что сейчас Украина работает с союзниками над достижением справедливого и всеобъемлющего мира.

"Более того, я скажу, что мы наоборот, обмениваемся мнениями, как усилить Украину на пути к достижению справедливого мира, потому что это стратегический интерес трансатлантического сообщества", — добавил Сибига.

Напомним, ранее сообщалось, что у Байдена предложили ЕС и команде Трампа решение, как посадить Путина за стол переговоров.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Кремле сделали заявление о встрече Путина с Трампом.

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