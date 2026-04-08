В МИД прокомментировали визит американцев в Украину

Украина подтверждает приглашение американских партнеров и готова их принять, как только будет соответствующая готовность. В настоящее время продолжается работа между украинской и американской командами по усилению документа по гарантиям безопасности.

Об этом на брифинге сообщил представитель МИД Георгий Тихий спикером, сообщила корреспондентка ТСН Елена Чернякова.

Как известно, открылись новые экономические возможности, позволяющие сделать этот документ более сильным.

Работа над документом активизировалась в последние недели. В частности, с учетом развития событий на Ближнем Востоке и роли, которую там продемонстрировала Украина.

«Эту работу ведут руководитель Офиса Президента, главнокомандующий Александр Сырский, глава ген штаба Андрей Гнатов, а также первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица», — говорится в сообщении.

Ранее говорилось, что Украина работает над конкретными предложениями к документу о гарантиях безопасности с США. Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности — ключ к продолжительному миру и доверие к мирному процессу. Киев ведет предметные консультации с американской стороной над этими документами, чтобы результат был максимально эффективным и понятным партнерам.