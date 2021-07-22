В МИД России назвали условие продолжения транзита газа через Украину после 2024 года

В МИД России назвали условие продолжения транзита газа через Украину после 2024 года

Все будет зависеть от спроса в Европе.

Комментируя договоренность США и ФРГ по "Северному потоку-2", заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал условие, при котором после 2024 года транзит российского газа по территории Украины будет сохранен. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, если будет спрос, то будет и транзит.

"Это опять вопрос необходимости. По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться. На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители. Поскольку транзит — это не первичный, а вторичный элемент в газовых отношениях. Будет спрос, будет и транзит", — сказал Грушко.

При этом чиновник российского МИД напомнил о стремлении Украины избавиться от зависимости от российского газа и использовать ГТС в реверсном направлении — с запада на восток.

Напомним, что Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2" из-за угрозы своей безопасности. МИД уже направило соответствующие ноты в Брюссель и Берлин.

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