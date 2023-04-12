В МИД сделали заявление о видео казни украинского военного

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на страшное видео жестокой казни украинского военного.

В МИД ошеломлены появлением видео, на котором российские военные казнят украинского пленника. Позируя на камеру, русские палачи отбирают жизнь у человека с особым цинизмом.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Это не первый случай вопиющего бесчеловечного обращения российских войск с украинскими пленными. Тысячи случаев имели место в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке, Мариуполе и других украинских городах и селах. РФ сознательно воплощает в Украине политику пыток, физического издевательства, бесчеловечного обращения, причинение тяжких страданий, серьезных телесных повреждений и умышленного убийства как пленных военнослужащих, так и гражданских людей", — говорят в МИД.

В Министерстве отмечают, что убийство украинского пленника, зафиксированное на видео, является серьезным нарушением Женевских конвенций и военным преступлением в соответствии с положениями Уголовного кодекса Украины и Римского устава Международного уголовного суда. По Римскому уставу такие действия также могут быть квалифицированы как преступление против человечности.

"Призываем Офис Прокурора Международного уголовного суда безотлагательно обратить внимание на очередное зверство российских военных в контексте расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных гражданами РФ на территории Украины", — призывают в МИД.

В ведомстве отмечают, что все лица, причастные к преступлениям в Украине, в том числе высшее руководство РФ и непосредственные исполнители, будут непременно наказаны.

"Мы также призываем международное сообщество принять решительные срочные меры для усиления помощи Украине, чтобы защитить украинцев от российского геноцида и освободить все наши территории", — говорится в сообщении.

Напомним, в Минобороны прокомментировали ужасную казнь украинского пленника. С первых минут появления казни украинского военного все компетентные украинские службы тщательно изучают его покадрово, для того, чтобы идентифицировать военных преступников.

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