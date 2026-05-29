В МИД сделали заявление о возвращении украинцев из-за границы и озвучили цифры
Иностранные государства стремятся оставить украинцев у себя из-за их вклада в местные экономики, поэтому Украине придется бороться за возвращение граждан, заявил глава МИД.
Многие иностранные государства стремятся оставить украинских граждан у себя через их высокий уровень квалификации и значительный вклад в развитие местных экономик.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.
«Нам придется сражаться за своих людей. Мы видим, что не все страны заинтересованы в возвращении украинцев, учитывая их вклад в развитие экономик и уровень квалификации», — подчеркнул глава МИД.
В то же время министр признал, что реальный возврат граждан домой станет возможным только тогда, когда для этого будут созданы все необходимые условия. Ключевым фактором в этом вопросе Сибига назвал обеспечение надлежащего уровня безопасности в Украине.
Ранее мы писали о том, что Киев хочет получить данные о своих гражданах в ЕС. Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин провел встречу с Европейским комиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером, во время которой ключевой темой стало будущее украинцев, находящихся в Европейском Союзе из-за войны.
Возвращение граждан Украины из-за границы возможно только в добровольном порядке. Об этом заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий. В то же время, и Киев, и ЕС ищут стимулы для того, чтобы украинцы хотели возвращаться домой.
Уже в мае Еврокомиссия должна представить изменения в программу временной защиты украинцев в ЕС, которые могут вступить в силу в марте 2027 года.