В МИД сделали заявление о возвращении украинцев из-за границы и озвучили цифры

Украинские беженцы

Реклама

Многие иностранные государства стремятся оставить украинских граждан у себя через их высокий уровень квалификации и значительный вклад в развитие местных экономик.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

«Нам придется сражаться за своих людей. Мы видим, что не все страны заинтересованы в возвращении украинцев, учитывая их вклад в развитие экономик и уровень квалификации», — подчеркнул глава МИД.

Реклама

В то же время министр признал, что реальный возврат граждан домой станет возможным только тогда, когда для этого будут созданы все необходимые условия. Ключевым фактором в этом вопросе Сибига назвал обеспечение надлежащего уровня безопасности в Украине.

Возвращение украинцев из-за границы — последние новости

Ранее мы писали о том, что Киев хочет получить данные о своих гражданах в ЕС. Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин провел встречу с Европейским комиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером, во время которой ключевой темой стало будущее украинцев, находящихся в Европейском Союзе из-за войны.

Возвращение граждан Украины из-за границы возможно только в добровольном порядке. Об этом заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий. В то же время, и Киев, и ЕС ищут стимулы для того, чтобы украинцы хотели возвращаться домой.

Уже в мае Еврокомиссия должна представить изменения в программу временной защиты украинцев в ЕС, которые могут вступить в силу в марте 2027 года.

Реклама

Новости партнеров