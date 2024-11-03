В МИД Турции заявили о неожиданном развитии войны в следующем году

Турция чувствует усталость обеих сторон конфликта.
Справедливое окончание войны предполагает сохранение Украиной ее территориальной целостности.
Соответствующее заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан.
Он подчеркнул, что Турция ощущает усталость обеих сторон конфликта, которая может привести к его "неожиданному развитию" в 2025 году.
"У нас особые отношения с обеими сторонами конфликта. Мы не колеблясь слушаем обе стороны. Однако дело другое — сообщать горькую правду. Этим мы и занимаемся", — заявил дипломат интервью турецкой газете Hurriyet.
Накануне турецкий президент предложил возобновить работу "зернового коридора".
Читайте также: