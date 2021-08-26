В МИД Украины отреагировали на взрывы в аэропорту Кабула и рассказали, есть ли среди пострадавших украинцы

В МИД Украины отреагировали на взрывы в аэропорту Кабула и рассказали, есть ли среди пострадавших украинцы

По данным МИД, 90 граждан Украины до сих пор остаются в Афганистане

Посольство Украины в Таджикистане держит на особом контроле ситуацию, которая сложилась в связи с взрывами вблизи аэропорта в Кабуле.

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Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Как отмечается, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил украинским дипломатам в Таджикистане следить за ситуацией, которая сложилась из-за взрывов в столице Афганистана Кабуле.

По предварительным данным украинского МИД, среди раненых и погибших нет украинцев.

"Информация о наличии пострадавших украинцев пока не поступало", — сообщил Олег Николенко.

Министр иностранных дел @DmytroKuleba поручил посольству Украины в Таджикистане держать на особом контроле ситуацию в связи со взрывом вблизи аэропорта Кабула. Информация о наличии пострадавших украинском пока не поступала. # КонсулПоруч — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 26, 2021

Напомним, в районе международного аэропорта Кабула, где продолжается эвакуация граждан, прогремел взрыв. Информацию подтвердил представитель Пентагона Джон Кирби. По данным американского телеканала Fox News, взрыв осуществил террорист-смертник, который стоял у ворот в аэропорт, где тысячи афганцев и иностранных граждан стоят в очереди на эвакуацию.

По данным МИД, 90 граждан Украины до сих пор остаются в Афганистане. Также во время брифинга 26 августа Дмитрий Кулеба сообщил, что 12 украинских граждан, которые работали по субподряду ООН и находились на военной базе в окрестностях Кабула, уже вернулись в Украину.

Напомним

Сегодня, 26 августа, правительства США, Великобритании и Австралии призвали своих граждан, которые собираются эвакуироваться из Кабула, не ехать в аэропорт в ближайшее время, поскольку высока угроза теракта.

В своем выступлении во вторник президент США Джо Байден заявил, что подконтрольные США авиалинии вскоре должны прекратить полеты из угрозы со стороны группы "Исламское государство" в Афганистане.

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