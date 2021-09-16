В МИД Украины ответили на обвинения российского ФСБ относительно диверсии на газопроводе

В МИД Украины ответили на обвинения российского ФСБ относительно диверсии на газопроводе

Украинские дипломаты назвали заявление российской спецслужбы попыткой скрыть репрессии в отношении крымскотатарского народа в оккупированном Крыму.

Украина рассматривает обвинения со стороны ФСБ РФ относительно "причастности" Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Меджлиса крымскотатарского народа к диверсии на газопроводе как очередную провокацию.

Об этом сообщили на официальной странице МИД Украины.

Заявление ФСБ украинские дипломаты считают неудачной попыткой скрыть репрессии против крымскотатарского населения.

"Рассматриваем эти обвинения, в частности причастность к диверсии на газопроводе, как очередную провокацию со стороны Российской Федерации", — говорится в сообщении МИД.

Распространенные в СМИ видео с "признаниями" незаконно задержанных граждан Украины, как говорится в сообщении, "были получены путем применения жестких пыток".

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"Требуем от Российской Федерации немедленно освободить незаконно задержанных граждан Украины и прекратить пытки и преследования представителей крымскотатарского народа. Призываем мировое сообщество присоединиться к тому, чтобы освободить из российских тюрем и застенков всех незаконно удерживаемых граждан Украины", — заявили в МИД.

Напомним, 6 сентября районный "суд" Симферополя арестовал Джелялова и братьев Ахтемова на два месяца. Оккупанты обвиняют крымских татар в якобы причастности к повреждению газопровода в районе села Перевальное под Симферополем.

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