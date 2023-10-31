В МИД Украины подтвердили гибель 25 украинцев в Израиле и Газе

В результате нападения ХАМАС на Израиль погибли уже 25 граждан Украины.

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский на пресс-конференции в Киеве во вторник, 31 октября, пишет Укринформ.

По словам Бродского, большинство украинцев, погибших в Израиле, имели двойное гражданство.

"Они имели и израильское гражданство, и украинское гражданство, и их семьи находились в Израиле. К нам были обращения, по-моему, в отношении двух украинцев, погибших, чьи семьи находятся в Украине. И были просьбы о погребении тела .Но большинство из тех, кто погиб, будут похоронены в Израиле, поскольку их семьи также живут в Израиле, — рассказал посол.

Спикер МИД Украины Олег Николенко озвучил более подробные данные, отмечает "Суспільне".

"МИД Украины подтверждает гибель в Израиле 21 украинца. 1 человек считается пропавшим без вести. В секторе Газа — 4 погибших, среди которых 3 детей, а также 6 раненых", — сообщил Николенко.

Всего в результате атаки ХАМАС на Израиль погибли более 1400 израильтян и граждан других государств, более 5000 были ранены.

По последним данным, около 250 заложников находятся в руках террористов.

Напомним:

7 октября боевики ХАМАС совершили массированный ракетный обстрел южных и центральных районов Израиля, вторглись на территорию страны и захватили в плен заложников.

Израиль в ответ приступил к контртеррористической операции и перешел в состояние войны. 9 октября армия Израиля сообщила, что вернула контроль над всеми городами на границе с сектором Газа, а премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ ликвидировал сотни террористов, но на этом не остановится и превратит в руины любое место, где действует ХАМАС .

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