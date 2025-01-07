Состоится ли визит спецпосланника США Кита Келлога в Киев: в МИД Украины ответили

В МИД также надеются, что после инаугурации Дональда Трампа первые визиты новой администрации США состоятся в Украине.

В МИД Украины подтвердили перенос визита спецпосланника США Кита Келлога.

Информацию подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на брифинге.

"Визить генерала Келлога для нас очень важны, и я уверен, что эта встреча в свое время состоится. Мы находимся в контакте, чтобы четко определить временные рамки для проведения встречи", – сообщил министр иностранных дел.

В МИД также надеются, что после инаугурации Дональда Трампа первые визиты новой администрации США состоятся в Украине.

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Напомним, представитель новоизбранного президента США по Украине и России Кит Келлог отложил ознакомительную поездку в Киев и другие столицы Европы к инаугурации Дональда Трампа 20 января.

Келлог изначально планировал посетить Киев для встречи с украинскими лидерами в начале января, сообщили СМИ в декабре. Его команда также организовывала встречи с официальными лицами в других европейских столицах, включая Рим и Париж.