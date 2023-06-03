В МИД Украины раскритиковали "мирный план" Индонезии: что с ним не так

"Долговременный мир в Украине означает освобождение украинских территорий от российской оккупации", подчеркнули в МИД.
В Министерстве закоронных дел раскритиковали "мирный план" Индонезии. В ведомстве в очередной раз подчеркнули, что "Украина и Российская Федерация нет спорных территорий", потому что страна-агрессорка пришла и захватила часть украинских территорий.
Об этом написал спикер МИД Олег Николенко.
"Между Украиной и Российской Федерацией нет спорных территорий, чтобы там проводить референдумы. Совершив акт агрессии, РФ оккупировала Крым, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Факт — зафиксированных в официальных документах ООН. На оккупированных территориях российская армия совершает преступления против человечности и геноцид", — говорится в его сообщении.
Николенко отметил, что нет другого варианта окончания войны, как то, что "Россия должна убраться с украинских территорий".
Россия сейчас пытается всячески сорвать украинское контрнаступление. Прекращение огня без вывода российских войск с территории Украины позволит России выиграть время, перегруппироваться, закрепиться на оккупированных территориях и накопить для новой волны агрессии", – подчеркнул он.
Спикер МИД призвал Индонезию присоединиться к реализации украинской формулы мира от президента Владимира Зеленского.
Что предлагает Индонезия в своем "мирном плане"
Напомним, министр обороны Индонезии Прабово Субианто сказал во время выступления на форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре представил " мирный план" от своей страны. В нем предлагается:
- немедленное прекращение огня,
- создание демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии боевого столкновения,
- создать под эгидой ООН миротворческую миссию, которая будет следить за соблюдением режима прекращения огня.
- провести референдумы на оккупированных Россией частях Украины.
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