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В МИД Украины раскритиковали "мирный план" Индонезии: что с ним не так

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В МИД Украины раскритиковали "мирный план" Индонезии: что с ним не так

Спикер МИД Украины раскритиковал "мирный план" Индонезии

"Долговременный мир в Украине означает освобождение украинских территорий от российской оккупации", подчеркнули в МИД.

В Министерстве закоронных дел раскритиковали "мирный план" Индонезии. В ведомстве в очередной раз подчеркнули, что "Украина и Российская Федерация нет спорных территорий", потому что страна-агрессорка пришла и захватила часть украинских территорий.

Об этом написал спикер МИД Олег Николенко.

"Между Украиной и Российской Федерацией нет спорных территорий, чтобы там проводить референдумы. Совершив акт агрессии, РФ оккупировала Крым, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Факт — зафиксированных в официальных документах ООН. На оккупированных территориях российская армия совершает преступления против человечности и геноцид", — говорится в его сообщении.

Николенко отметил, что нет другого варианта окончания войны, как то, что "Россия должна убраться с украинских территорий".

Россия сейчас пытается всячески сорвать украинское контрнаступление. Прекращение огня без вывода российских войск с территории Украины позволит России выиграть время, перегруппироваться, закрепиться на оккупированных территориях и накопить для новой волны агрессии", – подчеркнул он.

Спикер МИД призвал Индонезию присоединиться к реализации украинской формулы мира от президента Владимира Зеленского.

Что предлагает Индонезия в своем "мирном плане"

Напомним, министр обороны Индонезии Прабово Субианто сказал во время выступления на форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре представил " мирный план" от своей страны. В нем предлагается:

  • немедленное прекращение огня,
  • создание демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии боевого столкновения,
  • создать под эгидой ООН миротворческую миссию, которая будет следить за соблюдением режима прекращения огня.
  • провести референдумы на оккупированных Россией частях Украины.

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Дата публикации
Просмотры
299
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