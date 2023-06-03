В МИД Украины раскритиковали "мирный план" Индонезии: что с ним не так

"Долговременный мир в Украине означает освобождение украинских территорий от российской оккупации", подчеркнули в МИД.

В Министерстве закоронных дел раскритиковали "мирный план" Индонезии. В ведомстве в очередной раз подчеркнули, что "Украина и Российская Федерация нет спорных территорий", потому что страна-агрессорка пришла и захватила часть украинских территорий.

Об этом написал спикер МИД Олег Николенко.

"Между Украиной и Российской Федерацией нет спорных территорий, чтобы там проводить референдумы. Совершив акт агрессии, РФ оккупировала Крым, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Факт — зафиксированных в официальных документах ООН. На оккупированных территориях российская армия совершает преступления против человечности и геноцид", — говорится в его сообщении.

Николенко отметил, что нет другого варианта окончания войны, как то, что "Россия должна убраться с украинских территорий".

Россия сейчас пытается всячески сорвать украинское контрнаступление. Прекращение огня без вывода российских войск с территории Украины позволит России выиграть время, перегруппироваться, закрепиться на оккупированных территориях и накопить для новой волны агрессии", – подчеркнул он.

Спикер МИД призвал Индонезию присоединиться к реализации украинской формулы мира от президента Владимира Зеленского.

Что предлагает Индонезия в своем "мирном плане"

Напомним, министр обороны Индонезии Прабово Субианто сказал во время выступления на форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре представил " мирный план" от своей страны. В нем предлагается:

немедленное прекращение огня,

создание демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии боевого столкновения,

создать под эгидой ООН миротворческую миссию, которая будет следить за соблюдением режима прекращения огня.

провести референдумы на оккупированных Россией частях Украины.

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