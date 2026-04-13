Ракету "Нептун" впервые показали на выставке (фото, видео)

"Нептун"

В Украине впервые продемонстрировали крылатую удлиненную ракету "Нептун" — в МИДе обновили выставку вооружений.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Елена Чернякова.

Эта выставка — первое, что видят приезжающие в МИД дипломаты.

Отметим, что Р-360 «Нептун» — это украинская дозвуковая противокорабельная крылатая ракета малой высоты полета. Она создана конструкторским бюро «Луч». Ракета предназначена для поражения надводных кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также может применяться против наземных целей. Ключевые характеристики:

дальность действия — до 300 км

масса боевой части составляет 150 кг.

наводка осуществляется с помощью активной радиолокационной головки самонаведения.

Ранее Зеленский рассказал о применении ракет по РФ . «Наши воины успешно применили "долгие Нептуны" по определенным целям на российской территории, и это наш вполне справедливый ответ на продолжающийся российский террор. Украинские ракеты фактически ежемесячно дают более ощутимые и точные результаты», — написал Зеленский.