В МИД объяснили, почему Залужного не пригласили на встречу с Байденом

МИД призывает "не искать подводные камни" и объясняет, что делегация формировалась с учетом протокола.

Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник объяснил, почему главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного не было в составе украинской делегации, встречавшей в Киеве президента США Джо Байдена.

Об этом Мельник сказал в интервью "Украинской правде".

По его словам, это связано с тем, что у американской делегации не было коллеги Залужного – председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли.

"Если бы господин Милли был здесь вместе с президентом Байденом, тогда это (присутствие Залужного – УП) было бы, наверное, очевидно. Потому что, как правило, эти делегации формируются с учетом приехавших – зеркального представительства. Это такая классика дипломатии, протокола. Поэтому я бы здесь не стал додумывать того, чего на самом деле не было. Поверьте мне, здесь нет никаких подводных камней. Это был очень камерный формат", – сказал дипломат.

Напомним, что 20 февраля президент США Джо Байден приехал в Киев с незапланированным визитом.

Во время своего визита глава Белого дома анонсировал новый пакет военной помощи Украине стоимостью 500 млн долларов.

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