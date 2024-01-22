В МИДе резко ответили на скандальное заявление премьера Словакии о "уступках территориями" России

Премьер Словакии заявил, что Украина должна отказаться от территорий, чтобы прекратить войну.

Спикер МИД Украины Олег Николенко прокомментировал скандальное заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что Киев должен "уступить территории, чтобы прекратить войну России".

Об этом он написал в Facebook.

Так, Николенко подчеркнул, что не может быть компромисса по территориальной целостности. Ни Украины, ни Словакии, ни какой-либо другой страны.

"Украина и партнеры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донбасса и Луганска, чтобы они не пошли дальше, в том числе и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края. Давайте говорить откровенно: без безопасности в Украине, не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом. Должны общими усилиями приближать украинскую победу", — подчеркнул Олег Николенко.

Напомним, депутат Верховной Рады Александр Мережко требует решительной реакции по заявлениям "лидера другого государства", которыми тот ставит под сомнение суверенитет Украины.

Мережко сделал сообщение после антиукраинских заявлений премьер-министра Словакии Роберта Фицо, у которого на среду, 24 января, запланирован визит в Украину.

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