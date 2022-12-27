В МИДе резко ответили Орбану на его циничное заявление, что "война РФ продолжается, потому что США помогают Украине"

В МИД Украины посоветовали Орбану "использовать свои тесные связи с Москвой, чтобы прекратить агрессию против Украины".
В Министерстве иностранных дел Украины считают, что высказывание венгерского премьер-министра Виктора Орбана, что "война России продолжается, потому что США помогают Украине", показывает его "политическую близорукость".
Комментарий МИД Украины оперативно опубликовали на сайте ведомства.
"Заявления Премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, противостоящему российской агрессии, а также его собственной политической близорукости. Ведь поражение Украины в войне, к которой Виктор Орбан непрямо призывает, привело бы к прямой угрозе российской агрессии для Венгрии и венгров", — говорится в ответе внешнеполитического учреждения.
В МИД Украины посоветовали "венгерскому лидеру спросить самого себя, хочет ли он мира. Если ответ утвердительный, ему нужно использовать свои тесные связи с Москвой, чтобы прекратить агрессию против Украины и вывел войска".
Напомним, венгерский премьер-министр Виктор Орбан, считающийся другом России, заявил, что война Путина против Украины будет продолжаться до тех пор, пока США будут помогать нашему государству в борьбе с агрессором.
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