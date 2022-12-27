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В МИДе резко ответили Орбану на его циничное заявление, что "война РФ продолжается, потому что США помогают Украине"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В МИДе резко ответили Орбану на его циничное заявление, что "война РФ продолжается, потому что США помогают Украине"

Фото: Associated Press

В МИД Украины посоветовали Орбану "использовать свои тесные связи с Москвой, чтобы прекратить агрессию против Украины".

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что высказывание венгерского премьер-министра Виктора Орбана, что "война России продолжается, потому что США помогают Украине", показывает его "политическую близорукость".

Комментарий МИД Украины оперативно опубликовали на сайте ведомства.

"Заявления Премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, противостоящему российской агрессии, а также его собственной политической близорукости. Ведь поражение Украины в войне, к которой Виктор Орбан непрямо призывает, привело бы к прямой угрозе российской агрессии для Венгрии и венгров", — говорится в ответе внешнеполитического учреждения.

В МИД Украины посоветовали "венгерскому лидеру спросить самого себя, хочет ли он мира. Если ответ утвердительный, ему нужно использовать свои тесные связи с Москвой, чтобы прекратить агрессию против Украины и вывел войска".

Напомним, венгерский премьер-министр Виктор Орбан, считающийся другом России, заявил, что война Путина против Украины будет продолжаться до тех пор, пока США будут помогать нашему государству в борьбе с агрессором.

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Дата публикации
Просмотры
1535
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