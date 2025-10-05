В МИДе заявили, что российский дрон целенаправленно атаковал погибшего французского журналиста

Антоний Лалликан / © Liga.net

Реклама

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что это нападение было сознательным.

Об этом он написал в соцсети Х.

«Российский оператор дрона не мог не заметить отметку „Пресса“. Это был целенаправленный удар, направленный на то, чтобы заставить замолчать журналистов, освещающих российскую агрессию. Россия должна быть наказана, а ее война против свободы слова прекращена», — подчеркнул дипломат, комментируя также заявление ОБСЕ.

Реклама

Свою позицию высказал и представитель ОБСЕ по свободе СМИ Ян Брату. По его словам, оба журналиста имели бронежилеты с четкой надписью «Пресса», которую оператор беспилотника не мог не видеть.

«Журналисты имеют защищенный статус в соответствии с нормами международного гуманитарного права, и российские власти должны провести расследование этого нарушения. Выражаю искренние соболезнования семье и коллегам господина Лалликана и желаю скорейшего выздоровления господину Иванченко», — отметил он.

Известно, что медийщики работали в защитном снаряжении и сопровождении пресс-офицера.

Антони Лалликан стал уже третьим французским журналистом, погибшим из-за российских обстрелов в Украине.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Донецкой области вблизи Дружковки в результате атаки российского дрона погиб французский журналист Антони Лалликан.

Мы ранее информировали, что журналист и бывший политзаключенный России Владислав Есипенко вернулся в Украину.