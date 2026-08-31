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- Украина
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В Милой до сих пор взрываются боеприпасы: Калашник рассказал, какие компенсации получат жители
Предварительно известно о повреждении 296 объектов, в том числе 225 частных домов.
В селе Мила Бучанского района Киевской области спасательные работы после трагедии продолжаются. На месте до сих пор фиксируют детонацию взрывоопасных предметов, поэтому специалисты продолжают работать над локализацией и ликвидацией последствий.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Николай Калашник.
По его словам, подразделения ГСЧС работают на месте происшествия, а правоохранители обследуют доступные объекты недвижимости, чтобы установить масштабы разрушений.
Заранее уже зафиксировано 296 поврежденных объектов. Среди них:
225 частных жилых домов;
14 многоквартирных домов.
Обследование территории продолжается, поэтому количество поврежденных объектов может измениться по завершении работы специалистов.
Какие компенсации получат жители села Мила
Пострадавшим владельцам обещают компенсировать поврежденное или уничтоженное жилье в пределах действующих государственных программ.
Если частное здание повреждено, размер компенсации может составлять до 500 тыс. грн.
В случае полного уничтожения жилья владелец получит возможность получить жилищный сертификат для приобретения другой недвижимости. Другой вариант – отстроить дом на собственном земельном участке.
Максимальная стоимость жилищного сертификата, по словам Калашника, может составить 5-6 млн. грн.
«Мы непременно сделаем это как можно быстрее и вернем людей в собственные дома. К сожалению, невозможно вернуть 38 погибших людей, отдавших из-за этой страшной трагедии свои жизни», — заявил министр.
В Милой прощаются с погибшими
Напомним, сегодня, 31 августа, в селе Мила на Киевщине проходит прощание с главой Дмитриевской общины Тарасом Дидичем.
Как известно, в Милой произошла трагедия, унесшая жизни 38 человек. Атака РФ привела к масштабному пожару и детонации взрывоопасных предметов на территории предприятия у села. Взрывная волна также повредила расположенные неподалеку жилые дома . Ситуация заставила местных жителей покидать свои дома, спасаясь от огня и повторных взрывов.
На месте происшествия и сейчас продолжают работать спасатели и милиционеры.
Ранее уже говорилось, что местные жители возмущены. Ведь опасный объект размещали вплотную к их домам.