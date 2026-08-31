В Милой до сих пор взрываются боеприпасы: Калашник рассказал, какие компенсации получат жители

Разрушенный дом в селе Мила

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В селе Мила Бучанского района Киевской области спасательные работы после трагедии продолжаются. На месте до сих пор фиксируют детонацию взрывоопасных предметов, поэтому специалисты продолжают работать над локализацией и ликвидацией последствий.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Николай Калашник.

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По его словам, подразделения ГСЧС работают на месте происшествия, а правоохранители обследуют доступные объекты недвижимости, чтобы установить масштабы разрушений.

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Заранее уже зафиксировано 296 поврежденных объектов. Среди них:

225 частных жилых домов;

14 многоквартирных домов.

Обследование территории продолжается, поэтому количество поврежденных объектов может измениться по завершении работы специалистов.

Какие компенсации получат жители села Мила

Пострадавшим владельцам обещают компенсировать поврежденное или уничтоженное жилье в пределах действующих государственных программ.

Если частное здание повреждено, размер компенсации может составлять до 500 тыс. грн.

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В случае полного уничтожения жилья владелец получит возможность получить жилищный сертификат для приобретения другой недвижимости. Другой вариант – отстроить дом на собственном земельном участке.

Максимальная стоимость жилищного сертификата, по словам Калашника, может составить 5-6 млн. грн.

«Мы непременно сделаем это как можно быстрее и вернем людей в собственные дома. К сожалению, невозможно вернуть 38 погибших людей, отдавших из-за этой страшной трагедии свои жизни», — заявил министр.

В Милой прощаются с погибшими

Напомним, сегодня, 31 августа, в селе Мила на Киевщине проходит прощание с главой Дмитриевской общины Тарасом Дидичем.

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Как известно, в Милой произошла трагедия, унесшая жизни 38 человек. Атака РФ привела к масштабному пожару и детонации взрывоопасных предметов на территории предприятия у села. Взрывная волна также повредила расположенные неподалеку жилые дома . Ситуация заставила местных жителей покидать свои дома, спасаясь от огня и повторных взрывов.

На месте происшествия и сейчас продолжают работать спасатели и милиционеры.

Ранее уже говорилось, что местные жители возмущены. Ведь опасный объект размещали вплотную к их домам.

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