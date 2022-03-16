В Минагрополитики исключают возможность появления кризиса продовольствия в Украине

Лещенко отметил, что посевная кампания начнется там, где это возможно.

Нынешняя посевная кампания состоится во всех регионах, где есть возможность "уходить в поле", а вопрос продовольственной безопасности будет решен.

Об этом заявил министр аграрной политики Роман Лещенко в эфире телеканала "Рада".

"Где мы физически можем сеять, где не стреляют, где есть возможность идти в поле – мы идем в поле и сеем. Речь не идет только о западе Украины, речь идет и о центре и юге, мы будем сеять везде, где можем", – заявил он.

Также Лещенко добавил, что Украина точно выполнит вопросы продовольственной безопасности.

"Безусловно, Украина является гарантом более 400 млн человек по всему миру с точки зрения продовольствия", — отметил он.

Министр отметил, что, прежде всего, находятся потребности украинцев. Сейчас существует достаточно прошлогодних запасов, а "все необходимое засеиваем", поэтому у государства будут нужные объемы. Зато экспорт зависит от военно-политической ситуации, доступности портов, возможности использовать для экспорта железную дорогу, если ее не будут бомбить.

Лещенко также не ожидает значительных ценовых колебаний, поскольку Верховная Рада одобрила налоговые льготы для крупного бизнеса, а более 300 предприятий работают по госзаказу.

Напомним, что украинское правительство уже запустило программы дополнительной финансовой поддержки, чтобы при первой возможности в Украине началась посевная кампания.