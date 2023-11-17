В Минагрополитики сказали, есть ли угроза нехватки продовольствия в Украине

В Украине фактически завершена посевная кампания озимых культур, состоящая из двух основных крупных блоков. Ранее еще завершили посев масличной культуры, это озимый рапс.

Об этом в эфире телемарафона сказал первый замминистра агрополитики Тарас Высоцкий.

"Если мы сфокусируемся на пшенице, то видим – площади превышают 4 миллиона гектаров, то есть они где-то соответствуют уровню, который был посеян в прошлом году. Что это значит? Что с такой площади в среднем может быть собрано от 18 до 20 миллионов тонн пшеницы", – заметил он.

Он напомнил, что наше внутреннее потребление пшеницы составляет около 6,5 миллиона тонн в год, это продовольственной и фуражной вместе. То есть посеянных площадей достаточно, чтобы как минимум в 2,5-3 раза больше вырастить пшеницу, чем наша внутренняя потребность.

"Сейчас в этой части каких-либо угроз существенных в продовольственной безопасности нет", – подытожил он.

Ранее речь шла о том, что Польша и Украина договорились найти совместное решение по эмбарго на зерно, что повлекло за собой спор между двумя странами.

Читайте также: