В Минагрополитики заявили о снижении оптовой стоимости яиц: как изменились цены

В Украине оптовые цены на яйца снизились на 10%.

Об этом заявил заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

По его словам, цены на яйца колебались, в частности, из-за повышения спроса, сокращения поголовья кур и производства яиц.

"Дисбаланс с яйцами был связан с несколькими факторами в том числе очень низким спросом летом. Многие украинцы потом вернулись домой и возникли этот дисбаланс. Производители уже заложили существенное увеличение поголовья, но этот процесс длится до 5 месяцев от закладки в процесс, когда курица начинает полноценно нестись. Поэтому был рост цен. Пока что розничные цены остаются высокими, но оптовые цены уже на этой неделе снизились на 10%", — сказал Высоцкий.

Он заверил, что понижение цен ощутят и потребители. Кроме того, Высоцкий утверждает, что впоследствии цена вообще вернется в рыночно обоснованную.

Цены на яйца

Отметим, что цены на яйца в последние месяцы выросли в несколько раз и достигают 70-80 грн за десяток. А недавно в одном из магазинов Киева на прилавке были замечены куриные яйца стоимостью 281,60 грн за 10 штук.

Ранее украинские производители яиц обязались стабилизировать цены. Правительство поддержит предпринимателей, чтобы они увеличили количество кур и увеличили производство.

В то же время аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин заявляет, что значительное удешевление яиц возможно ожидается лишь весной следующего года в период возобновления сезона яйценоскости кур.

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