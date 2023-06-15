В Минцифры анонсировали инновационную реформу в системе образования: первые подробности

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что его ведомство разрабатывает новую реформу образования, которую представят в середине лета.

Об этом он сказал в рамках дискуссий "Диалоги о восстановлении Украины".

По словам Федорова, уже вскоре его команда вместе с Минобразования публично представит изменения, направленные на инновации, работа над которыми велась в течение последних двух месяцев.

Новая инициатива изменений в украинской системе образования направлена на инновации в стране и формирование другого мышления у подрастающих поколений.

В ведомстве подчеркнули, что планируют определить необходимые для развития Украины компетентности, которые следует воспитывать среди людей, и создавать обучающие программы, стандарты и сеть образования на их основе.

Федоров отметил, что после реформы профессия педагога должна стать одной из самых престижных в стране.

Также в ходе дискуссии глава Минцифры сообщил, что в системе образования Украины существует много разных проблем, которые необходимо решить. В частности, большинство из них затрагивают профессионально-техническое и высшее образование.

"Мы выйдем с публичной презентацией отдельно, потому что это, пожалуй, самый главный проект, которым мы занимались за все это время и будем там отвечать на все вопросы", — отметил он.

Напомним, Кабмин еще в 2019 году принял реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года. Впрочем, каждый год из-за отсутствия средств повышение заработных плат переносили. Так будет и в этом году. Повышение зарплат учителям произойдет не раньше 2024 года.

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