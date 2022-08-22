В Минцифре анонсировали нововведения для пенсионеров: что изменится

В "Дії" вскоре должны появиться пенсионные удостоверения двух разновидностей: по возрасту и оформленные из-за инвалидности, потери кормильца и т.д.

Об этом рассказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров "РБК-Украина".

По словам чиновника, в "Дії" будут показаны удостоверения, выданные после 2014 года, поэтому владельцы документов старого образца будут должны их обновить. Он уточнил, что запуск электронного удостоверения осложнялся рядом нюансов.

"Например, для того чтобы документ подтянулся, необходимо наличие фото. Но не все фото были в нормальном состоянии и в одном месте. Поэтому мы вместе с Пенсионным фондом Украины создали единую базу, где собрали все необходимые фотографии для того, чтобы удостоверение у людей сформировались", — рассказал Федоров.

Как сообщалось, в Польше для украинцев добавили еще два документа в приложение mObywatel.

Напомним, в Минсоцполитики придумали, как повысить пенсии украинцам.

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