В Минцифре объяснили, как вакцинированным за границей украинцам получить "ковидную тысячу"

В Минцифре объяснили, как вакцинированным за границей украинцам получить "ковидную тысячу"

Украинцам, получившим COVID-прививку за границей, нужно обратиться к семейному врачу.

Вакцинированные за рубежом украинцы могут получить "ковидную тысячу" в рамках программы "еПоддержка".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге.

"Это системно заработало по всей стране – возможность внести семейными врачами информацию о том, что вы получили прививку за рубежом, в электронную медицинскую систему. После этого человек сможет сгенерировать "ковидной" сертификат в "Дії" и получить услугу. Сегодня есть такой четкий алгоритм ", – сказал Федоров.

Кроме того, глава Минцифры добавил, что в настоящее время к программе подключены шесть банков, еще 13 – в процессе подключения. Федоров добавил, что ожидается увеличение таких банков.

Также он допустил возможность того, что людям, которые по определенным причинам не могут рассчитываться онлайн-картами, начнут выдавать и пластиковые карты.

К слову, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что украинцы, вакцинировавшиеся против коронавируса за рубежом, также должны иметь возможность получить воспользоваться программой "еПоддержка".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, в рамках программы "еПоддержка", по которой вакцинированные украинцы получат по тысяче гривен, граждане в возрасте с 60 лет смогут с января потратить средства на социальные нужды. Речь идет о покупке лекарства.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заверил, что тысячу гривен от Зеленского получат все вакцинированные украинцы, независимо от того, когда они получали прививку.

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