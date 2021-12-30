В Минцифре объяснили, когда поступит "ковидная" тысяча тем, кто не успел до Нового года подать заявку

В Минцифре объяснили, когда поступит "ковидная" тысяча тем, кто не успел до Нового года подать заявку

Виртуальную карту можно оформить и онлайн и в отделении банка.

Полностью вакцинированные против коронавируса украинцы могут получить тысячу гривен в рамках программы "еПоддержка" и в течение следующего года. Те, кто не успел в декабре подать заявление, смогут сделать это в течение следующих месяцев.

Об этом сообщают в Минцифре.

По данным Минцифры, заявки в "Дії" на получение "ковидной" тысячи по состоянию на конец декабря подали более 5,8 млн вакцинированных украинцев.

"еПоддержка" продлится весь следующий год. Если вы до сих пор не успели оформить заявку в Дії, вы еще сможете это сделать. Тем, кто будет подавать заявки с сегодняшнего дня, средства будут начислены уже в 2022 году. Механика проста: генерируешь виртуальную карту, делаешь несколько кликов — и через несколько дней деньги у тебя. Но организовать такой, на первый взгляд, простой процесс было совсем нелегко", — сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Глава Минцифры напомнил, что карточку можно оформить и онлайн, и в отделении банка. Заявка проверяется по трем пунктам: "зеленый" сертификат, год рождения и гражданство.

"Если все совпадает, мы отдаем заявку в Минэкономики, а они уже начисляют средства", — уточнил он.

Напомним, в рамках программы "еПоддержка", по которой вакцинированные украинцы получат по тысяче гривен, граждане в возрасте от 60 смогут с января потратить средства на социальные нужды. Речь идет о покупке лекарства.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заверил, что тысячу гривен от Зеленского получат все вакцинированные украинцы, независимо от того, когда они получали прививку.

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