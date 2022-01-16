В Минцифре объяснили, почему после кибератаки появились объявления о продаже персональных данных украинцев

В Минцифре объяснили, почему после кибератаки появились объявления о продаже персональных данных украинцев

Украинцев призывают не паниковать из-за российских фейков.

В Министерстве цифровой трансформации считают, что недавняя кибератака на украинские правительственные сайты является частью гибридной войны России.

Об этом сообщили в воскресенье, 16 января, в пресс-службе ведомства.

"По состоянию на данный момент можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия", – говорится в сообщении.

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В Минцифре предупредили, что Россия будет вбрасывать фейки об уязвимости критической информационной инфраструктуры и "сливе" персональных данных украинцев. Распространением такой информации, считают в ведомстве, спецслужбы РФ пытаются не только запугать общество, но и дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу госсектора и подорвав доверие украинцев к власти.

“Призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявление о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, является аферой: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года", — уверяют в ведомстве.

Напомним, кибератака на семь десятков украинских правительственных сайтов в ночь на пятницу, 14 января, произошла из- за взлома инфраструктуры коммерческой компании, которая имела доступ с правами администрирования вебресурсов.

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