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В Минцифре ответили, будут ли раздавать военные повестки через "Дию"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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В Минцифре ответили, будут ли раздавать военные повестки через "Дию"

Фото: из соцсетей

Сообщения о делах в судах через сервис уже поступают.

С помощью приложения "Дия" не планируют сообщать мужчинам о необходимости прийти к комиссариатам. То есть повесток таким образом не будут посылать.

Об этом в интервью на youtube-канале "Разговор" сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифри Мстислав Баник.

Он подчеркнул, что есть определенные законом способы, которыми доставляются повестки и "Действия" там не будет.

"Нет, повестки не будут приходить. Политическая позиция, что Дия – это не сервис раздачи повесток", – подчеркнул он и объяснил, что разговоры об этом появились, потому что в "Дии" приходят судебные извещения. Эту функцию запустили вместе с государственной судебной администрацией, ведь в приложении дешевле доставить уведомление.

Напомним, в марте 2023 года в Верховной Раде Украины предложили рассылать повестки военнообязанным через мессенджеры — Telegram, Viber и другие. В Минцифры тогда ответили, что сегодня это невозможно реализовать технически и юридически.

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Дата публикации
Просмотры
1144
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