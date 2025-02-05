В Минцифры рассказали, какие новые интересные функции появятся в "Дії": список

Украинцев ждут новые цифровые услуги.
На портале и в приложении "Дія" появится интеграция ИИ, расширение сервисов для водителей, е-консульство, е-нотариат и новые цифровые услуги для граждан.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в своем Telegram.
Интеграция ИИ
У "Действия" появится ИИ-помощник, к которому украинцы смогут обращаться за помощью в случае проблем с государственными услугами. Для партнеров, желающих интегрировать свои сервисы в "Дії", уже работает ИИ-чатбот "Наталка".
Оборудование для водителей
"Дія" планирует расширить возможности для водителей, в частности, добавить возможность перерегистрации автомобилей, изменения технического паспорта и регистрации авто после растаможки.
еКонсул
Украинцы, находящиеся за границей, смогут через "Дію" заказать загранпаспорт, ID-карту, водительское удостоверение, карточку налогоплательщика и получить их на месте пребывания.
еНотариат
Планируется внедрение электронной системы, которая объединит все нотариальные процессы в единую цифровую платформу.
Смена фамилии
Для тех, кто сменяет фамилию, появится комплексная услуга для переоформления всех документов.
Цифровизация услуг, связанных со смертью
На первом этапе появятся услуги для получения свидетельства о смерти, регистрации смерти в государственных реестрах и оформления пособия на погребение.
Напомним, за 5 лет существования в "Дії" появилось более 40 сервисов и 130 услуг. Также мы писали о том, что в "Дії" теперь доступны пенсионные удостоверения.
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