В Минцифры рассказали, какие новые интересные функции появятся в "Дії": список

На портале и в приложении "Дія" появится интеграция ИИ, расширение сервисов для водителей, е-консульство, е-нотариат и новые цифровые услуги для граждан.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в своем Telegram.

Интеграция ИИ

У "Действия" появится ИИ-помощник, к которому украинцы смогут обращаться за помощью в случае проблем с государственными услугами. Для партнеров, желающих интегрировать свои сервисы в "Дії", уже работает ИИ-чатбот "Наталка".

Оборудование для водителей

"Дія" планирует расширить возможности для водителей, в частности, добавить возможность перерегистрации автомобилей, изменения технического паспорта и регистрации авто после растаможки.

еКонсул

Украинцы, находящиеся за границей, смогут через "Дію" заказать загранпаспорт, ID-карту, водительское удостоверение, карточку налогоплательщика и получить их на месте пребывания.

еНотариат

Планируется внедрение электронной системы, которая объединит все нотариальные процессы в единую цифровую платформу.

Смена фамилии

Для тех, кто сменяет фамилию, появится комплексная услуга для переоформления всех документов.

Цифровизация услуг, связанных со смертью

На первом этапе появятся услуги для получения свидетельства о смерти, регистрации смерти в государственных реестрах и оформления пособия на погребение.

Напомним, за 5 лет существования в "Дії" появилось более 40 сервисов и 130 услуг. Также мы писали о том, что в "Дії" теперь доступны пенсионные удостоверения.

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