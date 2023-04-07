В Минцифре рассказали, какие новые услуги скоро появятся "Дії"

В Минцифре рассказали, какие новые услуги уже скоро появятся в "Дії".

В приложении "Дія" скоро появятся новые полезные для украинцев услуги. В частности, речь идет о водителях.

Об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник на YouTube-канале "Разговор".

По его словам, у "Дії" должна появиться услуга "растаможки". Также будет доступна замена водительского удостоверения и отмена правомочного пользователя.

Следует отметить, что правомочный пользователь – это человек, который на законных основаниях пользуется не принадлежащим ему транспортным средством. Теперь, по словам Баника, можно будет не только назначить правомочного пользователя, но и отменить.

Кроме того, услуги в "Дії" позволят водителям отказаться от пластикового водительского удостоверения.

"Это маленький шаг для Дії и большой для всех. Можно отказаться от пластикового (удостоверение – ред.), – сказал Баник.

Он напомнил, что в 2019 году была запущена возможность иметь цифровое водительское удостоверение, если зарегистрировано в Действии.

"Следующий шаг МВД – ты можешь выбрать пластик в качестве опции", – сказал Баник.

Напомним, руководитель по развитию электронных услуг в Минцифри Мстислав Баник также рассказал, что с помощью приложения "Дія" не планируют сообщать мужчинам о необходимости прийти в комиссариаты. То есть повесток таким образом не будут посылать.

Читайте также: