В Минцифре рассказали, когда в "Дие" заработает услуга растаможки авто

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, когда в "Дие" заработает услуга растаможки авто.

Об этом он сообщил 19 августа в эфире телемарафона.

"Услуга готова на 90% технически. Несмотря на то, что еще не принят законопроект. Новая услуга заключается в том, что не только она отцифрована и это можно сделать онлайн — в несколько кликов растаможить авто, которое вы купили за границей. А и в том, что вообще меняется формула. То есть нет субъективных факторов, оценок стоимости растаможки для таможенника — убирается в корне вся коррупция. Но для этого нужно проголосовать и изменить эту формулу. Нужно, чтобы депутаты поддержали законопроект, который разработало правительство и направило в парламент. Сейчас мы ждем проведения комитета", — сказал Федоров и выразил надежду, что нардепы проголосуют за соответствующий проект закона.

То есть законопроект еще должен рассмотреть профильный комитет Верховной Рады и только потом он попадет в сессионный зал украинского парламента.

Стоит отметить, что кроме этой услуги для водителей в "Дие" еще скоро заработает шеринг автомобиля, а водительское удостоверение и свидетельство о регистрации ТС будут доступны еще и на английском языке.

Читайте также: