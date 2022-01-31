В Минцифре сообщили, когда в Дії" появится сертификат о бустерной дозе COVID-вакцины

Чтобы сгенерировать новый COVID-сертификат, нужно будет подать запрос в приложении "Дії".
Бустерная доза вакцины против коронавируса появится в "Дії", как только Минздрав завершит все технические работы со своей стороны. Ожидается, что сертификат о третьей дозе будет доступен в приложении предварительно до конца недели.
Об этом сказали в Минцифре в комментарии ТСН.ua.
"Бустерная доза вакцины будет отражена в имеющихся внутреннем и международном сертификате. Генерирование сертификата будет происходить по такому же алгоритму, как и сейчас", — сообщили в Минцифре.
Сгенерировать сертификат можно будет после того, как гражданин получит бустерную дозу. Необходимо войти в приложение "Дія" и заново сгенерировать свои сертификаты.
"После этого они обновятся и будет отображаться третья доза вакцины, а также измененный срок действия сертификата на 270 дней", — добавили в Минцифры.
Сейчас сертификат о бустерной прививке недоступен, все вакцинированные третьей дозой могут пользоваться "зеленым" сертификатом о полном курсе прививок. Следует отметить, что обязательным основанием для получения сертификата является запись в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ).
К слову, ранее в Минздраве анонсировали появление соответствующих сертификатов в конце января.
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