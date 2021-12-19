В Минцифри рассказали, на что украинцы больше всего тратят свою тысячу за вакцинацию

От 19 официально стартовал проект по выплате 1000 гривен за вакцинацию.
С 13 декабря в пилотном режиме стартовал проект "єПоддержка" в "Дії", а официально — с 19 декабря. По состоянию на 19 декабря уже более 3 млн украинцев успешно воспользовались услугой.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
По словам министра, большинство из них уже получили деньги в "Монобанке", "Альфа-банке" и "А-банке", которые начали выплачивать средства рание. Он отметил, что присоединившиеся к проекту клиенты других банков получат обещанную тысячу в течение 10 дней. Он также подчеркнул, что предварительный проект рассчитан на один год.
По количеству потраченных денег лидеры категорий:
1. Книги.
2. Кинотеатры (показатель практически такой же как и у книг).
3. Железнодорожный транспорт.
Напомним, начиная с 19 декабря, официально запущен проект "еПоддержка" в приложении "Дії". Потратить тысячу гривен можно в театрах, кинотеатрах, музеях, книжных магазинах, на билеты "Укрзализныци" и внутренние авиарейсы. Также можно купить билеты на концерты. Снять деньги наличными или перевести на другую карту – не получится.
К слову, в рамках программы "еПоддержка" граждане в возрасте от 60 лет смогут с января потратить средства на покупку лекарств.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.