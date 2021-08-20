В Минцифры объяснили, когда COVID-сертификаты заработают в части ПЦР-тестов и перенесенной болезни

В Минцифры объяснили, когда COVID-сертификаты заработают в части ПЦР-тестов и перенесенной болезни

Минцифры сейчас активно этим занимается, но конкретной даты запуска нет.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что нужно для запуска ПЦР-тестов в COVID-сертификатах. Это зависит от многих факторов.

Об этом министр рассказал на пресс-конференции в пятницу, 20 августа, пишет РБК-Украина.

На вопрос о том, когда цифровые сертификаты заработают в части ПЦР-тестов и перенесенной болезни, он ответил, что Минцифры сейчас активно этим занимается.

"Конкретной даты нет. Это зависит от многих факторов: это интеграция различных диагностических медицинских компаний. Это и обновление реестра, который фиксирует людей, которые выздоровели. То есть много таких технических причин. Мы сейчас работаем над этим", — отметил Федоров.

Напомним:

19 августа Евросоюз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским, а потому позволяют гражданам Украины свободно путешествовать с ними.

что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским, а потому позволяют гражданам Украины свободно путешествовать с ними. Украинцы смогут получить в "Дії" сразу два COVID-сертификата — внутренний и внешний. Последний нужен для поездок в ЕС, а внутренним смогут воспользоваться граждане Украины во время предстоящего локдауна.

Последний нужен для поездок в ЕС, а внутренним смогут воспользоваться граждане Украины во время предстоящего локдауна. Срок действия COVID-сертификата, который сейчас составляет полгода, в Украине могут продлить.

Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія"

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