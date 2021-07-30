В Минцифры сообщили, когда COVID-сертификаты могут полноценно заработать в Украине

В Минцифры сообщили, когда COVID-сертификаты могут полноценно заработать в Украине

Чтобы украинский документ признали за рубежом нужны еще и соответствующие соглашения.

Наличие украинского COVID-сертификата в приложении "Дія" пока не гарантирует возможности выезда за границу. Этот документ находится на бета-тестировании, а после его внедрения, нужны еще и соответствующие подписанные соглашения со странами.

Об этом сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник в эфире "Громадського радіо".

Он пояснил, что COVID-сертификаты до сих пор работают в тестовом режиме. В течение бета-тестирования специалисты Минцифры обнаружили некоторые недостатки, подавляющее большинство которых связано с взаимодействием с eHealth (электронной системой здравоохранения. — Ред.). Баник выразил надежду, что все недостатки устранят в кратчайшие сроки и "ковидные сертификаты" уже будут доступны в приложении через несколько недель.

"Но это не означает, что с ними уже можно будет ехать за границу. Для того, чтобы украинский ковидный сертификат признавался за рубежом нужно не только настроить его технически, но и подписать соглашения с другими странами о признании этого документа", — добавил он.

Напомним, что в Украине для вакцинации от коронавируса больше не нужна запись в приложении "Дія". Это связано с запуском 21 июля пятого этапа прививочной кампании, когда получить прививку могут все желающие с 18 лет.

Ранее сообщалось, что ЕС может признать украинскиеCOVID-сертификаты до конца лета.

ТСН.ua расспросил о COVID-сертификатах в проектного менеджерв в Министерстве цифровой трансформации Екатерины Черногоренко и в Министерстве здравоохранения Украины. Что это за сертификат и пустят ли с ним в Европу — читайте в нашем материале.

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Новости Украины: коронавирусные сертификаты начинают работать в тестовом режиме

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