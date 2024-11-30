В Минэкономики объяснили, как будут бронировать работников с 1 декабря

Предприятия, еще не обновившие, но уже имеющие статус критически важных, смогут забронировать работников до 28 февраля 2025 года. После получения статуса по новым критериям, они смогут забронировать работников на 12 месяцев.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

С 1 декабря 2024 года процедура бронирования снова станет доступна через портал "Дія". Чтобы бронировать своих работников, предприятие должно получить или обновить свой статус как критически важного по новым обязательным критериям. У бизнеса есть на это более трех месяцев — до конца февраля 2025 года.

Обязательными пунктами бронирования работников для частного сектора станут зарплатный критерий и отсутствие долгов перед бюджетом. Начисленная средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты — 20 тысяч гривен по состоянию на 15 ноября 2024 года.

Также правительство упростило механизм проверки зарплат у работников бронирующих критических предприятий. Если предприятие с 1 декабря хочет забронировать нового или имеющегося специалиста, руководителю достаточно декларативно подтвердить на портале "Дія", что начисленная зарплата работника составит не менее 20 тысяч гривен.

Однако предприятия, которые подадут ложный уровень зарплаты работников, лишатся статуса критически важного и не смогут вернуть его в течение как минимум шести месяцев.

Ранее сообщалось, что по результатам аудиторской проверки соответствующий статус "критичности" лишили 10% предприятий.

Напомним, в Украине с 1 декабря будут действовать новые правила бронирования от мобилизации. Что теперь изменилось – читайте в новости.

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