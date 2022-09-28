В Минэнерго готовятся к ударам России по критической инфраструктуре Украины

Штаб по ликвидации последствий военной чрезвычайной ситуации, работающий при Минэнерго, обработал механизмы оперативного возобновления энергоснабжения в случае обстрелов Россией объектов критической инфраструктуры.

При Минэнерго действует Штаб по ликвидации последствий военной чрезвычайной ситуации государственного уровня в электроэнергетических системах. В его состав также входят уполномоченные представители Мининфраструктуры, ГСЧС, Минобороны, ВСУ, Госэнергонадзора, энергетических компаний.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

"Этот штаб работает фактически 24/7. Мы проработали механизмы оперативного урегулирования кризисных ситуаций. Завершаем анализ имеющегося оборудования, необходимого для локализации поражений инфраструктурных объектов в результате вражеских обстрелов", — рассказал первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

В настоящее время электроэнергетические компании проверяют объемы аварийных и дефицитных запасов оборудования и материалов, объектов электрических сетей, оборудование которых может быть перемещено и использовано на критически важных объектах энергетической инфраструктуры. Кроме того, в Минэнерго следят за наличием специализированной техники и автотранспорта, необходимых для эффективной ликвидации аварийных ситуаций в результате боевых действий. Разрабатывается обобщенный электронный реестр с данной информацией.

Кроме того, операторы систем распределения и системы передачи сформировали список наиболее приоритетного оборудования, необходимого для оперативной ликвидации аварийных ситуаций. Список будет отработан в рамках рабочей группы Минэнерго по распределению гуманитарной помощи, полученной от международных партнеров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящей зиме, что "станет вызовом" не только для Украины, ведь Россия может нанести удары по электросети страны.

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