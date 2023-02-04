В Минэнерго назвали три области с самой сложной ситуацией с отключением света

В министерстве также рассказали о прогнозе дефицита мощностей на 4 февраля.

В связи с боевыми действиями и атаками россиян о критической инфраструктуре, самая сложная ситуация с обесточиваниями наблюдается в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. Наибольшая доля отключенных потребителей из-за дефицита генерирующей мощности и сетевых ограничений – в Волынской, Одесской и Черновицкой областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Там также отметили, что в субботу, 4 февраля, ситуация с электроснабжением продолжает улучшаться. Так, из-за снижения спроса на электрическую энергию в выходной день, а также включения после ремонтов блоков тепловой генерации, ожидаемый дефицит электрической мощности на вечерний максимум составит до 12% потребности.

"Ограничение потребления электроэнергии осуществляется НЭК "Укрэнерго" путем доведения до всех операторов систем распределения (ОСР) лимитов потребления, действующих в течение суток. Каждый ОСР в пределах доведенного лимита в своей области составляет графики почасовых отключений и информирует об этом потребителей. В случае превышения лимита применяются аварийные отключения электроэнергии", – говорится в сообщении.

Жители Одессы и района остались без света из-за аварии

По данным ДТЭК, вся Одесса и часть Одесского района временно обесточены. На подстанции произошла вторая за последние сутки масштабная авария. Без света остались Приморский, Малиновский и Суворовский районы Одессы, а также села поблизости.

Из-за отсутствия электроснабжения перестали курсировать трамваи и троллейбусы. В "Укрэнерго" пока не могут точно сказать, когда свет вернется.

На днях стало известно, что в Одесской области могут начать в ручном режиме выключать и включать дома, расположенные на одной линии с объектами критической инфраструктуры.

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