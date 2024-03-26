В Минэнерго не исключают повышения тарифов на свет

Перекрестные долги на рынке электроэнергии сейчас перевалили за 120 миллиардов гривен и продолжают расти.

В Министерстве энергетики на фоне обстрелов энергоинфраструктуры не исключают повышения тарифов на свет. Однако тариф для населения никаких проблем не решит.

Такое мнение высказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии "24 каналу". Он отметил, что модель рынка электроэнергии, работающего в Украине, не очень хорошо работала и в мирное время. Все из-за большого количества административных влияний правительства.

"Во время войны недостаточно эффективно. Перекрестные долги на рынке электроэнергии сейчас перевалили за 120 миллиардов гривен и продолжают расти", – сказал Харченко.

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Так, в ситуации, когда есть долги и нет свободных средств, восстановление энергетики и даже подготовка к следующему отопительному сезону – очень сложная задача.

Завершение отопительного сезона

В некоторых городах Украины досрочно завершают отопительный сезон. Но, вероятнее всего, здесь больше влияет фактор теплой погоды.

"Если выключить отопление, а будет холодно, то люди будут просто включать электрическое отопление всеми доступными им способами – то есть кондиционеры, обогреватели. И в результате будет рост потребления, а не снижение", – добавил директор Центра исследований энергетики.

Поэтому, по его мнению, решение о прекращении отопительного сезона, прежде всего, связано с потеплением. Если прогнозы погоды оправдаются, нет смысла держать систему отопления в рабочем состоянии. Это сэкономит потребление газа.

Ситуация в энергосистеме

Сейчас ситуация с энергосистемой очень сложна в Харьковской области, Одессе и Кривом Роге. По словам Харченко, в этих регионах в течение минимум двух-трех недель будут действовать графики отключения, пока не будет восстановлено более-менее стабильное энергоснабжение.

"По меньшей мере две недели сейчас потребуется. Что касается в национальном масштабе, у нас есть огромная проблема – мы потеряли большой объем генерации. В целом ситуация достаточно сложная", – считает директор Центра исследований энергетики.

Без импорта электричества от европейских стран в Украине, скорее всего, пришлось бы ограничивать потребителей на национальном уровне. Впрочем, в настоящее время потребление электроэнергии низкое. К тому же, есть поддержка союзников. Потому Украина находится в целом в стабильной ситуации.

"Наши международные партнеры уже неоднократно оказывали поддержку, и я уверен, что это и дальше будет работать именно таким образом", – отметил Александр Харченко.

Напомним, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов сообщил, что из-за плюсовой температуры отопительный сезон в этом году может завершиться раньше — в конце марта.

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