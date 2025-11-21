В Минэнерго объяснили, почему света больше в одних регионах и меньше в других

Отключение света / © iStock

Энергетики разъяснили причины неравномерного распределения электроэнергии по регионам Украины. Они опровергли распространенное мнение о возможности равномерного направления света в любую часть страны. Ключевая проблема заключается в повреждении сетей передачи, а не только в отсутствии генерации.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики в Украине.

«В результате целенаправленных ударов и массового повреждения объектов генерации на востоке страны и повреждения объектов системы передачи на ключевых подстанциях НЭК „Укрэнерго“, доступной пропускной способности электрических сетей недостаточно для передачи значительного количества электрической энергии из относительно «профицитных» в «дефицитные» регионы страны», — отмечают в министерстве

Энергетики объясняют, что между регионами существуют высоковольтные мосты — линии электропередач и автотрансформаторы. Именно по ним россияне целенаправленно наносят удары.

«Поэтому, даже когда электроэнергия производится, из-за разрушенных сетей ее часто физически невозможно доставить к потребителям. На западе АЭС могут производить достаточно мощности. Но магистраль, способная передать электроэнергию, скажем, в Киев, повреждена. Как следствие ее физически невозможно транспортировать в восточные регионы. Она остается „запертой“ в регионе генерации (поэтому там света больше)», — объяснили в Минэнерго.

По информации министерства, из-за этих «узких мест» также делается невозможным полноценная транспортировка импортируемой электроэнергии, основные мощности которой сосредоточены на западной границе. Минэнерго отмечает, что повреждения происходят каждый день, не только во время массированных атак. Это могут быть локальные обстрелы в прифронтовых зонах или аварийные ситуации, поскольку энергосистема работает на грани своих возможностей.

Как добавляются в министерстве, именно поэтому, пока идет восстановление объектов генерации и системы передачи, компания вынужденно применяет разные очереди графиков почасовых отключений. Эти меры необходимы для того, чтобы избежать системной аварии в сети.

«Разница в графиках — это результат наложения многих факторов: от возможности генерировать электроэнергию до ее транспортировки. Важно отдавать себе отчет, что энергетики работают на грани своих возможностей, удерживая баланс системы, работающей в условиях беспрецедентных разрушений», — подытожили в Минэнерго.

Напомним, завтра, 22 ноября, во всех регионах Украины в течение целых суток будут применяться графики по ограничению потребления электроэнергии. Это связано с последствиями массированных ракетно-дроновых атак России на ключевые энергетические объекты.

Также сообщалось, что в Украине ожидается сокращение отключений света в ближайшие дни.