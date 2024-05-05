В Минэнерго объяснили, зачем Россия возобновила обстрелы энергетической инфраструктуры

Киев общается со всеми странами, которые могут немедленно оказать помощь для проведения ремонтов.

Российские захватчики снова начали обстреливать энергетическую инфраструктуру, что может свидетельствовать об изменении политической и экономической ситуации.

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Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телеканала " Мы — Украина ".

"Почему они сейчас решили масштабировать это на всю страну? Я думаю, что, во-первых, это то, что экономика показала рост за последний год стабильных поставок электроэнергии", — предположил чиновник.

Также, по мнению министра, могут существовать другие факторы, среди которых попытки Кремля сорвать проведение первой встречи по украинской формуле мира в Швейцарии.

"Возможно — саммит мира. Это то, что мы стабильно двигаемся вперед. Я думаю, что это одна из причин этого", — озвучил мнение Галущенко.

Говоря о помощи со стороны стран Запада, он заявил, что оборудование по их ремонту от европейских стран уже в пути.

"Литва уже многое сделала, и сейчас в процессе. Но не только Литва — почти все наши соседние страны (помогают Украине), также Германия", — сказал чиновник.

Министр добавил, что Киев общается со всеми странами, которые могут немедленно передать необходимое для проведения ремонта оборудование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минэнерго ответили, стоит ли покупать генераторы зиму.

Кроме того, мы ранее информировали, что у Минэнерго ответили, есть ли угроза веерных отключений света по всей стране: ответ Минэнерго.

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