В Минэнерго отреагировали на угрозы Словакии прекратить импорт электроэнергии в Украину

О заявлении главы словацкого правительства уже проинформирован энергокомиссар ЕС.

Решение правительства Словакии остановить поставки электроэнергии в Украину в ответ на прекращение транзита российского газа будет грубым нарушением европейских регуляций.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона, сообщает официальный сайт Минэнерго.

Он сообщил, что об угрозах главы словацкого правительства уже проинформированы энергокомиссар ЕС, ENTSO-Е и Энергетическое Сообщество.

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“У Украины есть механизм, как заменить этот [словацкий] импорт с другими соседями, готовыми увеличить соответствующие мощности. Такие переговоры с партнерами уже были проведены”, — подчеркнул Галущенко.

Украинский министр напомнил, что единственной причиной импорта электроэнергии из Словакии являются действия Российской Федерации, оккупировавшей и уничтожившей часть генерирующих мощностей.

"Нужно понимать, что импорт электроэнергии — это следствие того, что Россия оккупировала Запорожскую АЭС и системно уже 3 года уничтожает генерацию в Украине", — сказал он.

Галущенко также сообщил, что Украина выполнила все необходимые приготовления, чтобы обеспечить стабильное газоснабжение потребителей в условиях полной остановки транзита российского газа в соответствии с интересами национальной безопасности.

"Мы проходили целый ряд стресс-тестов нашей газовой системы для того, чтобы быть уверенными, что после закрытия транзита мы сможем функционировать стабильно, обеспечивая поставки газа потребителям", — отметил министр.

Он отметил, что в вопросах транзита российского газа позиция Украины всегда была открытой и последовательной.

"О том, что транзит останавливается с 1 января 2025 года, мы постоянно коммуникировали. Потому у нас позиция не изменилась, мы готовились к окончанию транзита”, — добавил Герман Галущенко.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его правительство рассмотрит вопрос о прекращении поставок резервной электроэнергии в Украину, если Киев остановит транзит российского газа в Европу.

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