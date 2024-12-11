В Минэнерго ответили, сколько будут продолжаться графики отключений света в Украине

Ремонты и ввод дополнительных объектов генерации позволят уменьшить количество отключений, однако предугадать, удастся ли отказаться от веерных отключений зимой, сейчас нельзя.

Графики отключения света в Украине будут продолжаться как минимум до конца зимы, если удары РФ по энергосистеме будут продолжаться.

Об этом сказал заместитель министра энергетики Роман Андарак в комментарии "Новости.Live" во время украинско-немецкого бизнес-форума в Берлине 11 декабря.

По его словам, энергосистема Украины работает на грани после последней мощной атаки РФ. Если российские удары по объектам будут продолжаться, отказаться от отключений не удастся, по меньшей мере, до весны.

"Украинцам придется жить в условиях графиков отключений света, по крайней мере, до весны, если РФ не прекратит атаки на украинские энергетические объекты", — сказал Андарак.

Сократятся ли отключения света до одной очереди в сутки

При отсутствии мощных обстрелов со стороны страны-агрессорки есть шанс, что в ближайшие недели отключение электричества в Украине будет отменено вообще.

"Ремонты проходят, но опять же в последние дни была очень мощная атака на генерацию восточной части Украины. Пытаются мои коллеги восстановить, отремонтировать в той мере, в какой возможно, но система работает на грани. Это не то, что у нас есть какие-то резервы и их не издаем из системы. Система работает по максимуму, мы должны собирать все, что есть", — добавил Роман Андарак.

Он не дал прогноза о состоянии энергосистемы, ведь обстрелы непредсказуемы.

"У нас еще продолжалась зима впереди, надо запастись устойчивостью... Мы будем стараться сделать так, чтобы этих графиков не было. Для этого есть возможность и есть перспективы", — добавил Андарак.

Напомним, 28 ноября Россия в очередной раз совершила комбинированные атаки на Украину. Попала в основном в инфраструктуру энергетики страны. Попадание зафиксировали в 10 областях.