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В Минэнерго ответили, возможны ли в Украине блекауты в случае сильных морозов

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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В Минэнерго ответили, возможны ли в Украине блекауты в случае сильных морозов

блекаут

Блэкауты возможны при одном условии.

В Украине не предусмотрены продолжительные отключения электроэнергии в случае сильных морозов. В то же время блекауты возможны только вследствие стихийного бедствия.

Об этом рассказал министр энергетики Галущенко в эфире телемарафона.

Он вспомнил о ушедшем циклоне, который бушевал в Одесской области, а затем пошел на запад Украины.

"Опять же это только единственный фактор, который может быть. Кроме военного влияния", — добавил министр.

Однако украинцев не ждут длительные отключения света.

"Блекауты, к сожалению, они могут быть только вследствие стихийного бедствия. И у нас были такие ситуации", — сказал Галущенко.

Ранее мы писали, что графики отключения света должны быть составлены так, чтобы потребители равномерно и максимально кратко находились без электроэнергии.

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Дата публикации
Просмотры
288
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