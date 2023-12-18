В Минэнерго ответили, возможны ли в Украине блекауты в случае сильных морозов

В Украине не предусмотрены продолжительные отключения электроэнергии в случае сильных морозов. В то же время блекауты возможны только вследствие стихийного бедствия.

Об этом рассказал министр энергетики Галущенко в эфире телемарафона.

Он вспомнил о ушедшем циклоне, который бушевал в Одесской области, а затем пошел на запад Украины.

Также читайте Как будет развиваться контрнаступление ВСУ в следующем году — прогноз эксперта

"Опять же это только единственный фактор, который может быть. Кроме военного влияния", — добавил министр.

Однако украинцев не ждут длительные отключения света.

"Блекауты, к сожалению, они могут быть только вследствие стихийного бедствия. И у нас были такие ситуации", — сказал Галущенко.

Ранее мы писали, что графики отключения света должны быть составлены так, чтобы потребители равномерно и максимально кратко находились без электроэнергии.

Читайте также: